Todo esfuerzo tiene su recompensa, y eso lo sabe bien Vinícius Júnior, pues tras la magnifica temporada que sostuvo con el Real Madrid, el cuadro merengue le habría renovado el contrato por cuatro temporadas más.

Y es que según informa el reconocido periodista Fabrizio Romano, el trato está hecho por ambas partes y solo quedaría aguardar por el anuncio oficial en julio:

“Trato hecho. El Real Madrid ha llegado a un pleno acuerdo con Vinícius Júnior para firmar un nuevo contrato válido hasta 2026. Contrato por cuatro años. El anuncio es en Julio y la cláusula de liberación será de 1 billón de euros.”, escribió el informante italiano en su cuenta de Twitter.

Done deal. Real Madrid have reached full agreement with Vinícius Júnior to sign new contract valid until 2026. Four year deal. Here we go. 🚨⚪️🇧🇷 #RealMadrid

▫️ It’s 100% agreed, announcement in July.

▫️ New salary as of the best paid players.

▫️ New release clause will be €1B. pic.twitter.com/tsuugQMneG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2022