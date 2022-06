Julio César Uribe: “Perú va a tener muchos problemas de recambio generacional”

Julio César Uribe, ex futbolista peruano, analizó la eliminación de la Selección Peruana ante Australia por el repechaje intercontinental Qatar 2022

Asegura que Perú intentó todo para ganar pero no pudo: “No hay mucha vuelta que darle. La Selección intentó todo lo que tuvo que intentar, jugaron a lo que siempre han jugado. Pero el adversario lo descifró de forma espectacular porque no le dio una opción a lo que desarrolló Perú en 8 años”, manifestó el ‘Diamante’ en Radio Ovación.

El ‘diamante’ señaló que Christofer Gonzales realizó un excelente partido ante Australia: “El equipo estuvo a la altura de lo que estaba buscando. Pero no lo encontró porque hubo mérito del adversario. ‘Canchita’ Gonzáles, quien reemplazó a Yoshimar Yotún, hizo un buen partido e interpretó lo que el técnico le indicó”.

Además resaltó el buen juego defensivo de la Selección Australiana: “Lo de Australia a mí me sorprendió porque lo hizo todo bien, desde su administración e intención de hacer gol, y no darle el espacio para que no le anoten”.

Finalizó su entrevista señalando que Perú tendrá muchos problemas en el cambio generacional para el siguiente Eliminatoria: “Perú va a tener muchos problemas de recambio generacional y ojalá me equivoque. Viendo, por ejemplo, como en Argentina trabajan en menores y la diferencia es tremenda”, apuntó en conversación con Ovación.