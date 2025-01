Diego Churín, orgulloso de pertenecer a Universitario

Diego Churín, delantero de Universitario, no dudó en elogiar a su nuevo club y manifestó su compromiso dentro del terreno de juego

Aún queda pendiente la deuda del delantero extranjero en Universitario. Pero con la llegada de Diego Churín a Ate, nuevamente se renovó la ilusión por el hincha. Mientras que el delantero argentino señaló su alegría por pertenecer a la Institución, a pesar de tener el difícil reto de ser el goleador del equipo en esta temporada.

Diego Churín sabe muy bien lo que significa pertenecer a Universitario, por tal motivo manifestó su manera en defender los colores de la camiseta durante la nueva temporada: “Es un orgullo para mí estar acá, aquí en Universitario y ya me hace sentir la grandeza que es tener esta camiseta puesta y representar estos colores”.

Luego el delantero indicó que, las negociaciones para su llegada a Universitario no fueron difíciles de realizarse: “Difícil no fue porque es motivante llegar a un club grande. Vienen de ser campeones. Muchos jugadores que han pasado por aquí me han recomendado que venga, que la iba a pasar bien”.

Además, Diego Churín señaló su motivación de disputar la Copa Libertadores y la dificultad que hay dentro de la competición: “Jugar las copas siempre motiva. Para mí la Copa Libertadores es el campeonato más difícil del mundo por todos los viajes, por todo lo que tienes que afrontar, por logística, por un montón de variables”.

Finalmente, señaló lo que puede entregar al equipo dentro del terreno de juego: “Más que cualidades, me voy a brindar al cien por cien. Tanto en lo profesional como en lo personal, entregarme como lo hice a lo largo de mi carrera en cada club donde estuve. Y ojalá que vengan después los resultados y objetivos grupal, pero en lo que respecta a mí es brindarme, es entregarme al cien por cien y colaborar”.