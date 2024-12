Guastavino elogió la llegada de Diego Churín a Universitario

El exfutbolista Diego Guastavino se refirió a la llegada de Diego Churín a Universitario, asegurando ser un buen refuerzo para el equipo

Diego Guastavino pertenece a la lista de los futbolistas extranjeros más queridos que pasaron por Universitario. El título nacional logrado en la temporada 2013 será recordado por sus golazos desde fuera del área. En la actualidad, el uruguayo decidió dejar el fútbol, pero sigue pendiente del club de Ate, tanto así que elogió la llegada de Diego Churín a la ´U´.

El uruguayo expresó su alegría apenas se enteró de la llegada de su excompañero al equipo de Ate: «Compartimos con Churín en la U. de Concepción (2015). Fuimos campeones (de la Copa Chile). Cuando me enteré que sonaba, conversamos, y me confirmó que había firmado. Me puso muy contento«.

Puedes leer:

Luego Diego Guastavino reveló algunas virtudes del delantero frente al arco rival, asegurando que es un jugador totalmente para Universitario en el sistema de juego: «Es un ‘9’ con mucha potencia física. Pivotea muy bien, y la ‘U’ tiene buenos jugadores que lo rodearán bien. Calza muy bien en el funcionamiento de Universitario«.

Diego Guastavino también aprovechó en reconocer el buen recibimiento que le brindó la directiva hacia Diego Churín en Universitario: «Está muy contento por la forma como lo ha tratado Ferrari, Barreto y el DT. Está ilusionado. Le deje en claro que va a un gigante. Le deseo éxitos, es muy apasionado en lo que hace«.

Finalmente, para Diego Guastavino fue correcta la decisión por parte del equipo de Jean Ferrari en confiar en Diego Churín, a pesar de sus estadísticas de la temporada 2024 con Cerro Porteño. En el fútbol solamente se gana con goles, dependerá del delantero argentino en demostrar estar al nivel que exige la afición de Universitario.