¡Vinicius en busca de la Copa del Mundo 2026!

El delantero del Real Madrid, Vinicius Jr., expresó su deseo de poder lograr el Mundial 2026 y recordó sus inicios en el fútbol profesional

Brasil se ha caracterizado por encontrar talentos para el fútbol. No importa el aspecto económico, de alguna manera han logrado salir futbolistas a Europa con un gran nivel futbolístico. Sin embargo, en los últimos años no se ha podido volver a ver a estrellas del fútbol; una preocupación que llegas hasta el mismo Vinicius, quien acaba de ganar el premio “The Best”.

El futbolista brasileño comentó el momento de su selección, expresando su enfoque en poder realizar logros importantes en el futuro junto a sus compañeros del equipo: «Brasil siempre tiene que estar en lo más alto. Estamos trabajando duro y haciendo todo lo posible para lograrlo en 2026”.

Luego el jugador del Real Madrid manifestó su deseo de poder lograr el Mundial del 2026, pero es consciente de lo complicado que es llegar a realizarlo: “Con la ayuda de Dios, podemos traer de vuelta la Copa Mundial. Por supuesto, es una tarea larga y difícil, pero tenemos grandes jugadores repartidos en las mejores ligas que están haciendo cosas increíbles«.

Por otra parte, Vinicius recordó los momentos más especiales cuando estuvo iniciando su carrera como futbolista profesional: «Siempre digo que esto es posible, porque he luchado mucho junto a mi familia, creyendo en ellos, en mis compañeros, en la gente del club que está presente todos los días”.

Finalmente, Vinicius reveló haber sido criticado y humillado antes de llegar al fútbol europeo: “Muchos dijeron que no vestiría la camiseta del Real Madrid, que no sería capaz de anotar tantos goles. Nunca le respondí a nadie. Siempre he demostrado mi valía en la cancha, haciendo grandes cosas junto a mis compañeros, eso es lo más importante«.