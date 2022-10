Diego Penny: “Hagan las cosas bien, pongan árbitros FIFA”

El arquero de Alianza Atlético de Sullana, Diego Penny, mostró su fastidio respecto al arbitraje del encuentro de Sporting Cristal contra “Los Churres”

Diego Penny no se guardó nada y disparó en contra de los organizadores de la Liga 1 Betsson por la programación de jueces para su partido ante Sporting Cristal que, en su opinión, no estuvieron a la altura.

“Yo estoy acá dando la cara por mi equipó que se sacrificó, un equipo que tiene menos presupuesto que otros y pasan estas cosas. Ponen un árbitro totalmente improvisado que ni siquiera es FIFA y cobra un penal gigante. Yo lesionado salgo y lo veo y no podía creerlo que no cobre penal”, manifestó Penny para GOLPERU.

“El mismo línea que ponen nos perjudicó contra ADT en la misma cancha y y lo siguen programando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no nos ponen árbitro FIFA la liga? ¿Quieren que esto sea un producto bueno para ustedes? Hagan las cosas bien, pongan árbitros FIFA. Es una falta de respeto para un equipo que se saca la mugre, un equipo que no ven a sus familias no sé cuántos años. Yo vengo acá molesto por eso”, indicó el guardameta.

“Acepto la derrota, nos ganaron 2-0, sí. Pero también hay que aceptar que es un penal gigante. Disculpa a la gente que me sigue, pero es una falta de respeto esto”, finalizó.

Redactado por: Miguel Casana