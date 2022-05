Diego Penny recibió dos fechas de sanción tras expulsión ante Universitario

Diego Penny, arquero de Alianza Atlético, reclamó que le tendió la mano al árbitro y fue expulsado en el último encuentro ante Universitario de Deportes por la Liga 1

Diego Penny, arquero de Alianza Atlético, fue sancionado con 2 fechas de suspensión. El arquero del Vendaval del Norte vio la roja frente al cuadro crema en el Monumental y se perderá los próximos dos encuentros.

Este miércoles se dio a conocer que el ex arquero de Sporting Cristal fue sancionado con dos fechas de suspensión. Esto luego de que fuera expulsado por Jesús Cartagena en el último encuentro ante Universitario de Deportes. Como se recuerda, el golero no estuvo de acuerdo con la decisión del juez principal del compromiso.

En ese sentido, Penny expresó que: “Siento que la ‘U’ no nos superó pero nos ganó en resultado. Ya me estoy acostumbrando a que me expulsen por tonterías, por darle la mano al árbitro me sacó roja. Entiendo que es un árbitro que tiene algo contra el equipo porque es la segunda vez que nos expulsa a alguien, en Cusco fue igual. Ahora a Arismendi lo expulsa sin haberle dicho nada”

DECISIÓN POLÉMICA:

Además, opinó siguió refiriéndose a la situación: “La vez pasada Universitario mandó un comunicado para que no los vuelva a dirigir Alarcón. Espero que el presidente de nuestro equipo haga lo mismo para que este señor no nos vuelva a dirigir. Yo fui a darle la mano y me expulsó, los jugadores no podemos hacer nada nunca”.

Por otra parte, según el reporte de la Liga 1, Penny recibió dos fechas de suspensión con motivo de “ofensas al honor”. Esto avalado por el artículo 55 del reglamento del torneo local.