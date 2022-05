Guerrero se sincera: “Si no juego al fútbol me siento muerto”

El delantero de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, habló en una entrevista para FIFA y habló sobre cómo piensa enfrentar la última parte de su carrera deportiva

El delantero de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, habló en una entrevista para FIFA y habló sobre cómo piensa enfrentar la última parte de su carrera deportiva. El Depredador fue una de las figuras más importantes de la Era Gareca y desea hacer todo lo posible para meterse al Mundial de Qatar 2022.

Guerrero manifestó lo siguiente: “Tengo fuerza para pasar por este proceso porque el fútbol es mi pasión. Es mi vida. Si yo no juego al fútbol me siento muerto. Me siento… incapacitado. No sé. No sé cómo explicar lo que significa. Es mi vida y es imposible dejarlo”.

En ese sentido, agregó que: “Cuando hago goles soy el tipo más feliz del mundo. Mis papás son felices cuando me ven haciendo goles. Es una satisfacción para ellos. Estar a mi nivel me divierte, me hace feliz”..

LA BICOLOR A UN PASO DEL MUNDIAL:

Además, opinó siguió refiriéndose a la situación: “Pero por ahora no: ahora me estoy recuperando para volver fuerte, lo mejor posible. Para volver a jugar a mi nivel”.

En ese sentido, Néstor Bonillo se refirió al repechaje mundialista: “La Federación tiene un grupo de profesionales que se van a encargar del tema. Nosotros nos orientamos únicamente al aspecto deportivo. Están los profesionales de la materia, decirte algo sería desde el más absoluto desconocimiento”.

PERÚ EN EL REPECHAJE:

La selección de fútbol del Perú jugará el 13 de junio su partido de repechaje al Mundial de Qatar 2022 ante una selección asiática en Doha, informó la Federación Peruana de Fútbol (FPF).