Diego Rebagliati: “Gareca tiene mucha opción de dirigir Independiente de Avellaneda”

El panelista de “Al Ángulo”, Diego Rebagliati, comentó recientemente que Ricardo Gareca tiene muchas posibilidades de dirigir a Independiente de Avellaneda

Diego Rebagliati dejó saber que en el 2023, Ricardo Gareca podría ser el nuevo entrenador de Atlético Independiente. “El que tiene mucha opción de dirigir es Ricardo Gareca, hay un interés de Independiente con una nueva directiva, ya han salido los Moyano del club. Ahora el tema es que está (Julio César) Falcioni, que es muy amigo del flaco Gareca, de la época de América de Cali”, declaró el ex jugador de Sporting Cristal.

Sin embargo, para Ricardo Gareca es importante no entrar en conflicto con su viejo amigo y a la vez respetar el ‘tiempo de para’ que acordó con su familia. “Lo que ha pedido Gareca es que termine el campeonato y que le digan Falcioni que no va a seguir, si es que ese es el deseo de la directiva, y si en ese momento no está César Falcioni él se sentaría a negociar”, indicó el periodista de Movistar Deportes.

“A Gareca lo quieren varios en Argentina, pero lo otro es que, él está dispuesto a dirigir solo desde enero (2023). El tema con Independiente, es que ese ha sido el club donde se retiró”, comentó sobre la fecha en que el DT se ha puesto como meta para regresar a la dirigencia técnica.