Mosquera: “Hace 20 dejé de tener miedo de quedar sin equipo porque al otro día me llaman”

El director técnico de Sporting Cristal, Roberto Mosquera, habló sobre su continuidad en el equipo cervecero afirmando sentirse tranquilo en caso no continúe

Roberto Mosquera, técnico de Sporting Cristal, señaló que no tiene novedades sobre su continuidad en el equipo celeste. “Nadie de Cristal ha hablado conmigo pero da la impresión que a mí no me pueden contratar de otro lado. Yo tengo un valor ahora y un valor cuando campeone, si arreglo ahora y campeonamos como espero que suceda, algo va a quedar en el camino, no hay apresuramiento. Algunos quieren colocar su entrenador en Cristal porque es lo normal, yo dije que termino mi contrato, no que iba a renovar, eso va a depender de la dirigencia”, declaró el estratega.

Además, aprovechó para recalcar el buen momento por el que están pasando: “Es normal también que en algún momento hablen con nosotros, en 3 años hemos perdido 9 partidos y algunos están incómodos con nosotros, es increíble. Estamos hablando del 73 por ciento del puntaje, de una cantidad de goles que no la tiene nadie, un equipo que es el único invicto del Clausura con 25 partidos. La renovación debería ser pero yo no pongo presión para esas cosas, no voy a decirle a la dirigencia que mire lo que estoy haciendo porque saben lo que estamos haciendo.”

Asimismo, expresó no sentir presión en caso no continúe en Cristal. “Tengo 27 años dirigiendo y hace 20 dejé de tener miedo de quedar sin equipo porque al otro día estoy seguro que me llaman. Me llaman porque el único objetivo que no hemos cumplido en 10 años con este comando técnico fue el de Alianza que no pudieron campeonar, solo pudimos llegar a la Sudamericana. Creo que tenemos una buena espalda y no solo podemos trabajar en Cristal, donde nos encantaría continuar pero esto va a depender del campeonato”, indicó.

Redactado por: Miguel Casana