Diego Saffadi: ““Estamos tristes, teníamos que ganar”

Diego Saffadi, delantero del Sport Boys, habló tras perder 1-2 ante el Deportivo Municipal por Liga 1 Betsson

Diego Saffadi, delantero del Sport Boys, habló tras perder 1-2 ante el Deportivo Municipal por la sexta fecha de la Liga 1 Betsson. El atacante rosado señaló que se encontraba muy fastidiado por el resultado obtenido ante el conjunto ‘Edil’.

El ex delantero de Alianza Atlético de Sullana aseguró que deseaban tener los tres puntos: “Estamos tristes. Teníamos que ganar, estamos de local y tenemos que hacer respetar la casa, pero ellos llegaron dos veces y las fueron gol. Nosotros llegamos y solo una vez concretamos. Simplemente, no entró, la actitud estuvo. Generamos, pero no anotamos”.

Sobre el partido de vuelta ante Ayacucho FC por Copa Sudamericana: “Vamos a llegar bien. Estaremos mentalizados para el duelo de vuelta por la Copa Sudamericana ante Ayacucho FC, iremos por la victoria”.

También Walter Fiori, DT del club señaló su molestia por conseguir la victoria en el estadio Miguel Grau: “El equipo emparejó el partido, con entusiasmo y ganas. Pero también con juego, que fue de las cosas más importantes del encuentro. El segundo tiempo el equipo jugó los mejores momentos. Las estadísticas son muy claras, pateamos 30 veces al arco, yo nunca vi un partido así, pero con eso no se gana”, declaró en conferencia de prensa.