Dios es aliancista

TAS falló a favor de Alianza y se mantendrá en la Liga 1. Estos son los detalles de la resolución.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo emitió un veredicto a favor de Alianza Lima en su juicio contra Carlos Stein y la Federación Peruana de Fútbol, por lo que continuará en primera división esta temporada al superar en puntos a Carlos Stein. Los argumentos que explicó el TAS en su fallo fueron los siguientes:

1. Se revocó la decisión del Tribunal de Concesión de Licencias de la FPF el 27 de enero, en la que indicaron que Alianza no tenía injerencia para reclamar en el caso de la quita de puntos de la Comisión de Licencias a Carlos Stein, a quienes finalmente se les restó dos unidades por “No cumplir con sustentar el Pago Oportuno de sus obligaciones bajo el artículo 76.1 del Reglamento”.

2. La FPF deberá asumir los costos del juicio de ambas partes en su totalidad.

3. La FPF deberá pagar 3.000 francos suizos, es decir 12 mil soles, a Alianza Lima como contribución a los honorarios legales y otros gastos en los que esta ha incurrido en el presente procedimiento.

Los representantes del TAS que llevaron este caso fueron: los españoles Jordi López Batet y Kepa Larumbe Beain como presidente y árbitro respectivamente, y el chileno Juan Pablo Arriagada Alfaro, como árbitro. Cabe señalar que las decisiones de este organismo son inapelables y deben ser cumplidas a cabalidad.

DATO

¿Por qué Alianza no podría jugar el sábado en lugar de Stein? Resulta que los grones no han pasado los protocolos de la Liga 1 y sus jugadores no están inscritos, pues estaba previsto que jueguen Liga 2.