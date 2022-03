Director deportivo del PSG: “Intentaremos todo para mantener a Mbappé”

Leonardo Nascimento de Araújo, director deportivo del PSG, habló sobre la posible renovación de Kylian Mbappé en París

“Kylian tiene un valor tan grande que eso va a ser un asunto secundario. Creo que para ponerse de acuerdo en el aspecto económico harán falta un par de minutos”, asegura Leonardo.

Sobre la posible renovación de ‘Donatello’ en el PSG: “No sé qué porcentaje hay, pero tenemos posibilidades de que siga. Mientras no firme con nadie, lo vamos a intentar todo. Haremos lo posible para retenerlo. No creo que tome su decisión en función del partido contra el Real Madrid. Lo que ha hecho Qatar en los últimos diez años ha colocado al PSG entre los grandes”.

Asegura que Mbappé quiere quedarse en París: “Cada vez más. Es una cuestión de piel, de sentimientos. No somos un club vendedor. Creo que Kylian se está pensando bien las cosas. La sensación que hubo el sábado pasado en el estadio fue magnífica. Se está creando algo especial alrededor suyo. No quiero ser cursi, pero otros clubes no tienen la afición que tiene el PSG”.

Sobre el rendimiento de Sergio Ramos en está temporada: “Hasta ahora solo ha jugado cinco partidos. Desgraciadamente, no ha ido como esperábamos. Es difícil para él y para el resto. La temporada no ha acabado y prefiero esperar para sacar conclusiones, pero no tengo miedo de asumir mis errores cuando los cometo. Al Khelaifi me da total confianza para trabajar y le doy las gracias”.

Desea conseguir la Champions League y además es sueño del club: “Cuando empezó este proyecto en 2011, catorce años después de mi último partido en el PSG, regresé porque había la intención de construir un gran club. No solo para ganar la Champions. Un club grande cuando gana es bueno, pero cuando pierde tiene que seguir siendo competitivo. Este es nuestro caso. No jugamos a la ruleta rusa”.