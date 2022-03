Artem Dzyuba: “No me avergüenzo de ser ruso”

Artem Dzyuba, jugador y capitán de la Selección Rusa, rompió su silencio y habló sobre el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

Rompió su silencio. Artem Dzyuba, capitán de la Selección Rusa, utilizó sus redes sociales para brindar su opinión sobre la actual guerra que se vive en el este de Europa entre su país y Ucrania. El seleccionado ruso mencionó que no se avergüenza y que está orgulloso del país en el que nació.

El jugador de Zenit de San Petersburgo confesó que había guardado silencio porque no se sentía un experto en el tema: “Hasta hace poco, no quería hablar sobre el tema de los eventos en Ucrania. Yo no quise, no porque tenga miedo, sino porque no soy un experto en política, nunca me metí en eso y no lo pretendí (a diferencia de un gran número de politólogos y virólogos que han aparecido recientemente en Internet)”.

El atacante de 33 años reveló sentir orgullo de ser ruso, además contó que no se avergüenza de su patria: “La guerra da miedo. Pero me escandaliza la agresión y el odio humanos, que cada día adquieren proporciones trascendentes. Estoy en contra de la discriminación basada en la nacionalidad. No me avergüenzo de ser ruso. Estoy orgulloso de ser ruso. Y no entiendo por qué los atletas deberían sufrir ahora”, escribió en su cuenta de Instagram.

Por último, el capitán de la Selección Rusa manifestó que la guerra terminará pero las relaciones humanas seguirán su curso: “Es doblemente extraño escuchar todo esto de personas a las que Rusia les ha dado mucho, mucho en sus vidas. Todo esto solo crea más negatividad. La guerra terminará, pero las relaciones humanas permanecerán. Y será imposible rebobinar. Recuerden esto”, finalizó.