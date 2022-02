Polonia rechaza medidas de la FIFA contra Rusia

La Federación Polaca de Fútbol insistió que a pesar de las medidas no jugarán ante Rusia.

El conflicto entre Rusia y Ucrania sigue provocando reacciones en todos los ámbitos de la sociedad. El fútbol, también es uno ellos. La FIFA anunció este domingo las medidas que aprobó su consejo para la selección rusa, pero Polonia, su próximo rival, rechazó el acuerdo y lanzaron una advertencia.

Medidas que dan que hablar…

La Mesa del Consejo de la FIFA siguió las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional en este tipo de situaciones y determinó:

No se podrán llevar a cabo competiciones en territorio ruso.

Rusia no podrá utilizar su bandera o himno, pues deberá jugar como ‘Unión de Fútbol de Rusia’ (RFU).

Los partidos que estén programados para jugarse en Rusia, se tendrán que disputar en un territorio neutral y sin aficionados.

Ante esto, el presidente de la Federación Polaca no tardó en responder y rechazar las medidas. “La decisión de la FIFA es totalmente inaceptable. No nos interesa participar en este juego de apariencias. Nuestra postura permanece intacta: la selección polaca NO JUGARÁ con Rusia, sin importar el nombre del equipo”.

El partido para buscar el cupo a Qatar 2022, estaba programado para el 24 de marzo en Moscú, aunque la coyuntura actual obligó a mover el escenario.

Finalmente, a menos de un mes de la fecha pactada, Polonia y sus jugadores se mantienen firmes en su decisión de no enfrentarse al cuadro Ruso en un gesto de condena por el conflicto bélico contra Ucrania.