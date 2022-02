Djokovic: “Sé las consecuencias de mi decisión”

Novak Djokovic, tenista serbio de élite, se refirió a su postura de no vacunarse y los problemas que tendrá para participar en los torneos oficiales del deporte de la raqueta

No cambia. Novak Djokovic, tenista serbio de élite, se refirió a su postura de no vacunarse y los problemas que tendrá para participar en los torneos oficiales del deporte de la raqueta. El Número 1 del Mundo se perdió el Open de Australia 2022 debido a este controversial tema. Aunque, parece que sus convicciones no han cambiado en absoluto.

Djokovic dijo lo siguiente: “Mantengo mi mente abierta, porque a nivel colectivo debemos buscar una solución. Nadie quiere estar en esta situación. Este es un deporte global, que cada semana se juega en un país. Sé las consecuencias de mi decisión y las entiendo”.

“Nole” agregó que conoce las consecuencias de su determinación: “Sé que mi decisión me iba a dejar fuera de Australia y estaba dispuesto a asumirlo. Sé que si no me vacuno no podré entrar en muchos de los países donde se juegan los torneos. Ese es el precio que estoy dispuesto a pagar”.

AL PARECER NO PODRÁ PARTICIPAR:

Además, el deportista defendió a capa y espada su postura: “El principio de decidir sobre mi cuerpo es más importante que cualquier título u otra cosa. Trato de estar en sintonía con mi cuerpo tanto como pueda“.

Por último, señaló que: “Como deportista de élite, siempre he tomado especial cuidado de lo que meto en mi cuerpo como suplementos, comida, incluso el agua que tomo. Y por eso, he decidido no vacunarme contra el COVID”.