Torres: “Era nuestro primer reto y siempre es importante empezar bien”

Roger Torres, futbolista del Alianza Atlético de Sullana, habló tras ganar 1-0 a la Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) por Liga 1 Betsson. Luego de descansar en la fecha pasada, los de Sullana ganaron por la mínima al cuadro cajamarquino.

“Siempre es importante empezar bien, lo teníamos claro desde el principio y creo que el equipo salió a mostrar eso, a buscar el partido. Sabíamos que sería difícil pero gracias a Dios se nos dieron los tres puntos”, declaró en GOLPERU.

Asegura que este partido fue muy igualado pero pudieron ganar de locales: “Fue un partido muy parejo pero en varias ocasiones nosotros generamos más. Con más claridad pudimos haber marcado otro gol pero era nuestro primer partido. No hicimos mucho fútbol en la pre-temporada. Era nuestro primer reto y tratamos de sacarle provecho a nuestra localía junto a nuestra gente”, mencionó.

Finalizó su entrevista mencionando que en el primer tiempo tuvo molestias en el cuádriceps de la pierna pero ahora ya se encuentra recuperado: “Fue un partido muy chocado, no pudimos tener tanto control del partido, pero fue un partido bien planteado porque tenemos un gran equipo. Tuve una molestia que me afectó y no pude arrancar en el segundo tiempo, pero la recuperación solo dura 3 o 4 días”, agregó.