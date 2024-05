Domingo de fútbol: Horarios y canales hoy 5 de mayo del 2024.

Verifica el calendario completo de los partidos programados para hoy, domingo 5 de mayo del 2024.

Descubre la programación de los encuentros de hoy, domingo 5 de mayo del 2024, con detalles sobre horarios y canales de televisión. No te puedes perder el emocionante enfrentamiento entre Sporting Cristal vs. Alianza Atlético por la Liga 1. La pasión por el deporte más popular continúa sin pausa, y en este contexto te proporciona toda la información esencial para sintonizar los juegos en VIVO.

Programación de los partidos hoy, domingo 5 de mayo: horario y guía de canales

Liga 1 Te Apuesto – Perú

11:00 a.m. | Sporting Cristal vs. Alianza Atlético | Liga 1 MAX, Liga 1 Play

3:00 p.m. | Melgar vs. Sport Boys | Liga 1 MAX, Liga 1 Play

LaLiga – España

07:00 a.m. | Osasuna vs. Real Betis | D Sports, DGO

09:15 a.m. | Celta de Vigo vs. Villarreal | STAR+, ESPN 2

11:30 a.m. | Valencia CF vs. Alavés | D Sports, DGO

2:00 p.m. | Rayo Vallecano vs. UD Almería | STAR+, ESPN 3

2:00 p.m. | Sevilla FC vs. Granada | D Sports, DGO

Premier League – Inglaterra

08:00 a.m. | Chelsea vs. West Ham | STAR+

08:00 a.m. | Brighton vs. Aston Villa | STAR+, ESPN

10:30 a.m. | Liverpool vs. Tottenham | STAR+, ESPN

Serie A – Italia

05:30 a.m. | Cagliari vs. US Lecce | STAR+, ESPN 2

08:00 a.m. | Hellas Verona vs. Fiorentina | STAR+

08:00 a.m. | Empoli vs. Frosinone | STAR+

11:00 a.m. | AC Milan vs. Genoa | STAR+

1:45 p.m. | AS Roma vs. Juventus | STAR+, ESPN 4

Bundesliga – Alemania

08:30 a.m. | Unión Berlín vs. Bochum | STAR+

10:30 a.m. | Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen | STAR+, ESPN 5

12:30 p.m. | Heidenheim vs. Mainz 05 | STAR+

AFC Cup – Asia

11:000 a.m. | Al Ahed vs. Central Coast Mariners | STAR+

Campeonato Nacional – Uruguay

08:00 a.m. | River Plate M. vs. Cerro Largo | STAR+

1:00 p.m. | CA Fénix vs. Defensor Sporting | STAR+

3:30 p.m. | Deportivo Maldonado vs. CA Cerro | STAR+

Copa de la Liga Profesional – Argentina

1:30 p.m. | Estudiantes LP vs. Vélez Sarsfield | STAR+, Fanatiz, AFA Play, ESPN

Liga Colombiana

7:30 p.m. | Once Caldas vs. La Equidad | Fanatiz, RCN

Liga Futve – Venezuela

4:00 p.m. | Portuguesa FC vs. Angostura FC | GolTV Play

6:30 p.m. | Puerto Cabello vs. Carabobo | GolTV Play, ESPN 7, STAR+

Liga MX – México

9:06 p.m. | Pachuca vs. Necaxa | Claro Sports YouTube

Liga Pro – Ecuador

1:00 p.m. | Aucas vs. Libertad FC | STAR+

3:30 p.m. | Independiente del Valle vs. Deportivo Cuenca | STAR+

6:00 p.m. | Emelec vs. U. Católica | STAR+, GolTV

MLS – Estados Unidos

3:00 p.m. | New York City vs. Colorado Rapids | MLS Season Pass (Apple TV)

5:45 p.m. | Seattle Sounders vs. LA Galaxy | MLS Season Pass (Apple TV)

Brasileirao – Brasil

2:00 p.m. | At. Paranaense vs. Vasco da Gama | Globo Internacional

Sudamericano Femenino Sub 20 – Conmebol

4:00 p.m. | Paraguay vs. Colombia | D Sports, DGO

6:30 p.m. | Venezuela vs. Argentina | D Sports, DGO

9:00 p.m. | Brasil vs. Perú | D Sports, DGO

Lee más aquí: