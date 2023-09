¿Dónde jugará Sergio Ramos esta temporada?

El defensa español de 37 años, Sergio Ramos, quedó libre tras finalizar su vínculo con el PSG y tiene varias ofertas de distintos clubes.

El mercado de fichajes cerró en las principales ligas del mundo, pero Sergio Ramos no tiene equipo aún. El central español es jugador libre tras finalizar su contrato con el PSG; por ende, puede fichar por cualquier club todavía. El único inconveniente del traspaso, es el alto salario del defensa de 37 años. Por lo que entre varios rumores y afirmaciones de los medios, estos son los principales destinos de Ramos para la temporada 2023/24.

Sevilla

El Sevilla mandó una oferta para la vuelta de Sergio Ramos tras 18 años. Los ‘Blanquirrojos’ se volvieron en el destino más probable para que Ramos vuelva a jugar en esta temporada. A pesar del resentimiento de los hinchas del Sevilla por la salida de su jugador al Real Madrid en 2005. Hoy en día no verían mal el regreso del central al Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Sergio Ramos jugó 49 partidos con el Sevilla y pudo marcar 3 goles jugando como lateral derecho.

Al-Ittihad

Las propuestas desde Arabía Saudí pueden hacer dudar la vuelta de Ramos al fútbol español. El Al-Ittihad envió una oferta a Sergio Ramos para unirse en la Saudi Pro League en las próximas 2 temporadas. Este era el destino más seguro del nacido en Camas antes de la oferta del Sevilla. Si decide fichar por el club árabe, el futbolista se reencontraría con Karim Benzema con quien ganó todo en el Real Madrid.

Superliga de Turquía

Las otras ofertas que tiene Sergio Ramos son del fútbol turco. Tanto el Besiktas como el Galatasaray desean contar con el defensa de 37 años en sus plantillas. No obstante, no podrían competir contra las propuestas del Sevilla y el Al-Ittihad. Por lo que esta sería la opción menos probable para Ramos.