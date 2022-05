Donnarumma: “Quiero quedarme en PSG, estoy feliz con mi primer trofeo”

El portero reflexiona sobre la difícil temporada de debut con el PSG.

El portero del PSG, Gianluigi Donnarumma, habló primero sobre su futuro y su deseo de quedarse en el cuadro parisino.

“Quiero quedarme en el PSG. Estoy feliz con mi primer trofeo con la camiseta del Paris Saint-Germain. Estoy muy orgulloso de pertenecer a este club, que es muy ambicioso y siempre apunta más alto. Cuando llegué no sentía la presión de la Eurocopa, aunque no fue fácil adaptarse”.

Expresó el portero en declaraciones a AFP

También admitió que tuvo problemas para dar sus mejores actuaciones en su primera temporada en el club después de que el técnico Mauricio Pochettino lo rotara con Keylor Navas.

El portero italiano comentó entonces si volverá a compartir el puesto de titular la próxima temporada.

“No, no creo que sea así. El club tomará decisiones. Tengo una gran relación con Keylor, somos dos buenos muchachos, entendemos la situación, pero también fue difícil para él.

Finalmente, Donnarumma recordó su error de alto perfil en la Liga de Campeones contra el Real Madrid.

“No me siento culpable, en absoluto. Sabemos lo que pasó, el gol no era un gol regular, pero pudimos haber manejado mejor el resto del juego. Pero ahora tenemos que mirar hacia adelante, el pasado está en el pasado, no hay nada que podamos hacer para volver atrás y volver a jugar al fútbol de la Liga de Campeones. El próximo año les mostraremos a todos quiénes somos.”