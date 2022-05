Waldir Sáenz: “Barcos no es Alianza, no me importa lo que diga”

Alianza Lima pudo lograr un triunfo ante la Universidad San Martín con un polémico penal en el torneo local.

Waldir Sáenz, exdelantero de Alianza Lima, una vez más, salió al frente para referirse ahora sobre Hernán Barcos y opinar sobre lo sucedido en el choque ante la U. San Martín.

“Barcos no es Alianza, no me interesa lo que diga él, yo soy hincha del club, los jugadores pasan y la institución queda. Su vida de él es redes sociales que no se preocupe mucho por eso más bien que se preocupe en hacer goles con el club”.

Arremetió Sáenz contra el pirata para Willax TV

Asimismo, agregó. “Tuvo 3 oportunidades de gol y no las aprovechó. El penal no fue penal. Yo por decir las cosas como son, la gente se molesta, pero me tiene sin cuidado. Es mi opinión”

¿Contexto? En las redes sociales ha circulado una conversación que tuvo Hernán Barcos con algunos hinchas del club. Ahí se muestra cómo el ‘Pirata’ validó la declaración de un seguidor, que mencionaba que Waldir “o es un mal tipo o es un idiota”. Eso, para mencionar que los íntimos tuvieron que perder por cuatro goles.