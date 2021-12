DT de Chile tras su minigira por USA: “La idea es competir”

Martín Lasarte, entrenador de la Selección de Chile, habló en conferencia de prensa luego de culminar su minigira por USA.

Chile se sigue preparando para lo que será la recta final de las Eliminatorias. La ‘Roja’, la cual disputó dos amistosos en Estados Unidos ante México (2-2) y El Salvador (1-0), se pone a punto para la siguiente fecha doble de las Clasificatorias ante Argentina y Bolivia. Martín Larsarte, DT de la selección sureña brindó declaraciones tras su último triunfo ante El Salvador.

El estratega uruguayo reveló la idea de estos amistosos: “Formaba parte de la idea, de tratar de observar jugadores. Hay algunos que habían ingresado el otro día pocos minutos. A veces no es justo. De hecho, no hemos sido justos, hay unos jugadores que no han jugado, pero bueno, la idea era esta: tratar de competir, tratar de ver, tratar de observar”.

El entrenador de ‘La Roja’ mencionó que su universo de jugadores seleccionables se está agrandando: “Hay jugadores que han vuelto a ratificar que están en condiciones de pelear un lugar o por lo menos de estar aptos para ser tenidos en cuenta frente a alguna dificultad”.

Por último, el DT de selección sureña habló sobre las facetas que deben mejorar los jugadores de su equipo: “Hay algunos jugadores puntualmente que deben trabajar en algunas facetas del juego. Incluso, en algunas facetas de su físico para poder competir a gran nivel, pero lo demás lo tienen todo”, finalizó.

Actualmente, ‘La Roja’ se ubica en la sexta casilla de las Eliminatorias Sudamericanas con 16 puntos, está a sola una unidad del quinto puesto, lugar que hoy ocupa la Selección Peruana.