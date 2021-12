Gerard Piqué: “Estamos en una situación crítica”

Gerard Piqué, defensa central del Barcelona, habló tras el empate ante el Osasuna por la décima séptima fecha de la liga española.

El Barcelona sufrió el día de ayer un nuevo tropiezo tras sufrir la igualdad del partido en los últimos minutos del encuentro ante Osasuna; los dirigidos por Xavi sumaron su tercer partido sin poder ganar y siguen dejando dudas en su método de juego. Gerard Piqué reveló que tras el partido que se encuentran en un momento muy complicado.

El central culé lamentó haberse llevado solo un punto de su visita a ‘El Sadar’: “Una pena. Creo que hemos jugado bien, hemos competido en un campo muy difícil. Ellos se basan casi todo en las jugadas de estrategia. Al final un rechace en el borde del área… una pena porque creo que el partido era bueno viendo de dónde veníamos. Nos vamos con un punto, nada contentos con el resultado. Hay que ganar de tres en tres”.

El campeón del mundo en el 2010 con España mencionó que se encuentran en una situación crítica: “El objetivo es pensar en el próximo partido. Solo a corto plazo. Sabemos que a largo, estos jóvenes van a ser muy buenos para el club. Hay que sacar resultados, ganar y volver a ganar. Es urgente de verdad. Estamos en una situación crítica”.

El defensor de 34 años reveló que poco a poco irán mejorando en la actitud y el modo de juego: “Creo que poco a poco vamos a ir dando más. El equipo hoy ha competido. Obviamente que podemos jugar mejor. Lo que no puede faltar es actitud y trabajo y en eso no le falta nada. Mejoraremos en juego y resultados. Es cuestión de tiempo pero no lo tenemos. Es urgente empezar a ganar. Ahora cada partido es una final”, concluyó.