DT de Croacia: “Intentar parar a Messi hombre a hombre no es lo mejor”

Zlatko Dalic, técnico de Croacia, se refirió a la gran campaña que el equipo europeo viene realizando en Qatar 2022, además, habló del partido que se viene contra Argentina

El entrenador de Croacia, Zlatko Dalic, habló sobre el histórico triunfo en penales ante Brasil en Qatar 2022 en lo que consideró fue un encuentro perfecto tanto de los jugadores como de la estrategia.

“Jugamos un partido perfecto, los jugadores creyeron y cuando recibimos el gol no nos derrumbamos. Hicimos cambios, reforzamos nuestro ataque y recibimos la recompensa. Sé que Brasil es un gran equipo y es difícil de batir, lo hicimos de la única manera posible”, dijo Dalic.

“En este momento, no estamos en ningún lado, ni aquí ni allá. Si salíamos en la fase de grupos, lo habríamos superado, si nos eliminaban en cuartos de final, también lo habríamos superado. Tenemos que hacer todo lo posible para lograr algo más porque sería una gran pena que después de todas estas preocupaciones, esfuerzos y sacrificios que hemos hecho no demos un paso más”, sostuvo.

Ya pensando en la semifinal, el estratega mencionó: “Si repetimos lo que hicimos ante Brasil, Argentina no tendrá el espacio que necesita. Vamos a estudiar la manera de jugar de Argentina y poner mucha atención en cómo parar a Messi. Intentar hacerlo hombre a hombre no es lo mejor, no lo hicimos la última vez y no lo haremos. Tenemos que cerrar su contacto con el balón. No corre mucho, espera y cuando recibe tiene fuerza y energía, tenemos que tener cuidado de no dejarle mucho espacio”.

Redactado por: Miguel Casana