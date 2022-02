DT de El Salvador: “Me desilusiona CONCACAF, esto se acabó”

Se acabó el sueño de la selección de El Salvador. Los dirigidos por Hugo Pérez cayeron 0-2 en el Estadio Cuscatlán ante su similar de Canadá. Y aunque la derrota de Panamá en el Estadio Azteca ante México les da esperanzas a Qatar, todo luce como una ‘misión imposible’.

“Si vamos a perder, que sea con dignidad, sin que nadie apoye a nadie. No tengo excusa en que Canadá es el mejor equipo de Concacaf, pero no hay que apoyar a nadie. Me desilusiona Concacaf, esto se acabó”.