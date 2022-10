DT de Manchester explicó ausencia de Cristiano: “No lo hice jugar por respeto a su carrera”

Erik ten Hag, entrenador de Manchester United, habló de la ausencia de Cristiano Ronaldo ante el Manchester City. Los Diablos Rojos se comieron una paliza en su visita a los Ciudadanos

Erik ten Hag, entrenador de Manchester United, habló de la ausencia de Cristiano Ronaldo ante el Manchester City. Los Diablos Rojos se comieron una paliza en su visita a los Ciudadanos. El cuadro de Guardiola venció por 6-2, Haaland tuvo una actuación de ensueño y destrozó la defensa del United.

“Nos faltó creérnoslo. No defendimos como tocaba y no fuimos valientes con la posesión. Tuvimos muchos fallos técnicos y en la toma de decisiones. Así no se puede. Tenemos que actuar como un equipo y creérnoslo. Es algo que ya hemos mostrado”, sostuvo tras la derrota.

DERROTA DOLOROSA:

A pesar de los 6 goles, Cristiano no figuró entre las alternativas para entrar al campo. Ten Hag dio la explicación luego del partido. Se mantuvo en la banca de suplentes por una decisión del entrenador Erik Ten Hag.

“No lo hice jugar por respeto a su carrera deportiva”, señaló el entrenador neerlandés que agregó: “Otra cosa era la ventaja que podía traer Martial. Necesita los minutos pero no lo quiero señalar así”.

Por último, expresó que. “En los últimos cinco partidos hemos tenido la actitud adecuada, nos lo hemos creído y hemos generado problemas a nuestros rivales. Hoy no. Creo que es algo normal en nuestro proceso. Tenemos que aceptarlo y aprender de ello”, culminó.