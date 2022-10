Guardiola rendido a Haaland y su olfato goleador: “Es un delantero fantástico”

El entrenador de Manchester City, Pep Guardiola, señaló que Erling Haaland debe asociarse más con el juego del equipo, sin embargo, reconoció su gran calidad

El entrenador de Manchester City, Pep Guardiola, señaló que Erling Haaland debe asociarse más con el juego del equipo, sin embargo, reconoció su gran calidad. El noruego fue el gran protagonista de la paliza que le propinaron al United. El cuadro de Guardiola venció por 6-2, El Androide tuvo una actuación memorable.

“Lo que Erling está haciendo, ya lo ha hecho en Noruega, Austria y Alemania. Esa es la realidad. Vino aquí y vio que mis chicos corren como animales, así que él también tiene que hacerlo. Y la calidad que tenemos le ayuda a marcar goles”, dijo el entrenador del City, Pep Guardiola.

GRAN VICTORIA:

Asimismo Guardiola espera que Haaland se sume más en el juego del equipo. “Lo que me gusta que el último período del partido se ha estado involucrado. Él dijo una cosa ‘prefiero tocar cinco veces el balón y anotar cinco goles’. No me gusta eso”, agregó.

En ese sentido, expresó que: “Quiero que toque más y más el balón, así se convierte en un futbolista que marca goles, pero que tenga esa sensación que solo un jugador de fútbol puede tener al estar en contacto con el balón. Y me gusta que participe más de estas situaciones, por supuesto sin olvidarnos que su mayor talento es poner el balón en la red y es un delantero fantástico”, finalizó.