DT de Portland Timbers: “Andy tiene para unos años más”

Giovanni Savarese, entrenador venezolano del Portland Timbers, habló sobre la situación de Andy Polo en el elenco estadounidense.

Andy Polo no la ha venido pasando bien en Estados Unidos, el atacante peruano sufrió una complicada lesión que hasta ahora lo mantiene alejado de las canchas. Debido a esto, miles de hinchas de Universitario se ilusionaron por un posible regreso de la ‘Joya’ a Ate, lamentablemente para los hinchas ‘cremas’ esto no podrá ser. Giovanni Savarese, entrenador del Portland Timbers, descartó la salida de Polo del equipo estadounidense.

El estratega del club estadounidense mencionó que la ‘Joya’ aún tiene contrato con los Timbers: “Andy tiene para unos años más. Hablé con él. Tiene contrato. Se ha recuperado muy bien de su lesión. Es una prioridad para mí y para el Portland. Ahora no puede jugar por las reglas de la MLS después de su lesión, pero está bien”.

Savarese reveló que el cuerpo técnico anda siguiendo la recuperación de Polo: “El cuerpo técnico de Perú siempre está en contacto con Polo, él también me lo hace saber. Se siente contento, ya que es un jugador importante para el grupo del técnico Ricardo Gareca en la selección. Andy es un jugador de muchas cualidades técnicas, tácticas y que tiene un buen entendimiento de juego. Con nosotros ha jugado de puntero, extremo, de ocho, medio centro, hasta de lateral derecho”, declaró para El Bocón.

Por último, el entrenador venezolano opinó sobre el triunfo peruano en Caracas: “Un empate hubiese sido justo, pero en el fútbol no hay merecimientos. Perú es un equipo competitivo, hay que darle crédito a Ricardo Gareca, mientras Venezuela no pudo sostener el transitorio empate ni convertir el penal. Ahora se despide Leo Gonzalez, mi ex compañero en la selección, y se comenta que podría asumir José Pekermán, un técnico competitivo, le deseo lo mejor”, concluyó.