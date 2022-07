Duarte sobre Melgar: “Es el mejor equipo del torneo”

El portero celeste habló previo al duelo entre Melgar vs. Sporting Cristal, en el que destacó todo lo logrado por los rojinegros en lo que va de la temporada 2022.

Alejandro Duarte, arquero de Sporting Cristal, se refirió al partido clave ante Melgar con miras al objetivo del club de hacerse del Torneo Clausura y el título nacional posteriormente.

“Creo que es un equipo que está haciendo una gran temporada. Viene haciendo las cosas muy bien tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana. Conseguir objetivos te da confianza y fortalece la idea que tiene el equipo, fortalece al grupo. De todas maneras, será un partido duro. Tiene un plus ganarle al que campeonó en el Apertura. Fue el mejor en el Apertura y ganó su primer partido del Clausura, creo que sí (es el mejor equipo actualmente). Decir que es el equipo que mejor jugó y el que más puntos consiguió en el Apertura o que esté en mejor estado de forma actualmente, no significa que no sepamos que tenemos todas las posibilidades de ganarles. Es una lida oportunidad ir de visita y hacer un gran partido. Tenemos las armas para intentar llevarnos el triunfo”.

Por otro lado, Duarte recalcò el objetivo es el Clausura. “Nosotros tenemos claro que Sporting Cristal tiene la obligación de ganar el Clausura. Tenemos que ir a ganar los torneos, más aún con la cantidad de títulos que ha ganado en la última década, es una responsabilidad nuestra ganar este torneo. Esperamos seguir con los buenos partidos que hicimos en la fase final del Apertura. Creo que cerramos bien el Apertura y vamos a intentar alargar lo más posible para ganar el Clausura”.