Marcos López anotó un golazo en el triunfo de San José Earthquakes

LA Galaxy se hundió y fue derrotado por 2-3 ante los San Jose Earthquakes. Que tuvo como figura principal al peruano Marcos López, quien anotó un golazo e hizo añicos a la defensa del rival.

Este es el segundo partido seguido que pierde el Galaxy. Los dos ante rivales californianos puesto que el viernes cayó 3-2 contra el LAFC de Carlos Vela. En una nueva edición del derbi angelino conocido popularmente como ‘El tráfico’.

La derrota contra los Earthquakes escuece especialmente a los angelinos no solo porque iban perdiendo 0-3 al descanso. Sino también porque el conjunto de San José, entrenado por el español Álex Covelo, llegó a este duelo como colista de la Conferencia Oeste empatado en la última posición con el Sporting Kansas City.

El argentino Cristian Espinoza, Jeremy Ebobisse (que lleva 11 tantos en esta temporada) y el peruano Marcos López hicieron pedazos la defensa del Galaxy en la primera mitad.

Con poca afluencia de público por ser un partido entre semana, los fans del Galaxy despidieron a su equipo en el descanso con abucheos.

En la reanudación, los angelinos le echaron muchas ganas y coraje. Recortaron pronto distancia con un tanto de Dejan Joveljic en el 48 y tuvieron ocasiones muy claras de Kévin Cabral, Douglas Costa y Efraín Álvarez.

Pese a ello, el segundo gol del Galaxy no llegó hasta el 88, con un fantástico recorte y tiro a la escuadra de Joveljic, y ya no quedó tiempo para conseguir la hazaña del empate.

