Dulanto jugó una pichanga en su barrio de Mangomarca

Gustavo Dulanto fue captado jugando una de las clásicas pichangas de final de año en la cancha de tierra de su barrio

La humildad ante todo. Gustavo Dulanto fue captado jugando una pichanga de fin de año en su barrio de Mangomarca ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho. A pesar de haber crecido como futbolista, “Pocho” no olvida sus orígenes en el lugar donde creció. “Mi rica huaca”, publicó en redes.

El sábado 1 de enero, el primer día del año 2022, el defensa que se encuentra de vacaciones decidió divertirse con sus amigos jugando un partido de fútbol como lo hizo en muchas ocasiones de niño y adolescente. “Mi rica huaca”, fue la leyenda en una publicación que compartió el ex defensor de Universitario en su cuenta de Instagram.

ELOGIADO POR MEDIOS INTERNACIONALES:

Muchos medios internacionales elogiaron el acto del defensor central del Sheriff, como por ejemplo: “Un día marcas a Benzema y al otro estás de nuevo tirando unos pases en el potrero. Gustavo Dulanto, jugador peruano del Sheriff, no se olvida de sus comienzos”.

LA ACTUALIDAD DE POCHO DULANTO:

Gustavo Dulanto habló hace poco de la posibilidad de encontrar otro equipo, el ex defensor de la U publicó lo siguiente: “He recibido ofertas y llamadas, pero todo lo maneja mi representante. Él me dice que han llamado a preguntar, pero no quiero hacerme cabeza, pues la realidad es que tengo dos años más de contrato”.

En las últimas semanas se supo que Palmeiras de Brasil es uno de los interesados en adquirir los servicios de Dulanto. Todo se definirá en los próximos meses.