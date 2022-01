Dylan Caro: “Es bonito campeonar, pero más jugando”

Dylan Caro, nuevo lateral izquierdo del ADT Tarma, habló sus expectativas que tiene en está nueva temporada de la Liga 1 Betsson

Dylan Caro, nuevo lateral izquierdo del ADT Tarma, habló sus expectativas que tiene en está nueva temporada de la Liga 1 Betsson. También desea que pueda defender los colores de la “Vendaval Celeste” en está nueva temporada de la liga nacional.

“Me vine acá porque era la propuesta más formal y que más me convenía, llegué acá para tener más minutos porque en Alianza no se me dio. Hasta ahorita todo bien, con el entrenador, con el club, todo marcha tranquilamente, estamos esperando a que empiece el campeonato”, comentó Caro en entrevista para GOLPERU.

El lateral peruano, en la temporada pasada estuvo en Alianza Lima, donde fue campeón nacional 2021. Pero el joven futbolista no lograba sumar minutos en el esquema de Carlos Bustos, por eso esta temporada decidió salir del conjunto blanquiazul y firmar con el reciente ascendido de la Liga 1 Betsson, ADT Tarma.

Finalizó su entrevista comentando que le dolió salir de Alianza Lima, ya que quería ser titular: “Me dolió salir de Alianza, pero ya lo había decidido porque quería jugar. Es bonito campeonar, pero más bonito es campeonar jugando. Este reto lo tomo de la mejor manera, espero que este nuevo año vaya muy bien”.