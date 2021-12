Eden Hazard aceptaría en volver al Chelsea de Inglaterra

Eden Hazard, jugador del Real Madrid, parece que deja a los blancos y regresa al Chelsea

Eden Hazard, jugador del Real Madrid, parece que deja a los blancos y regresa al Chelsea. El delantero belga no tuvo sus mejores temporadas como jugador del Real Madrid ya que se lesionaba demasiado y ahora no es titular en el once de Carlos Ancelotti.

El belga no fue una simple apuesta para el Real Madrid. Desde que llego en el 2019 como una estrella y remplazó de Cristiano Ronaldo. Costando más de 100 millones de euros y así siendo el jugador más caro en la historia del club. Pero está expectativa era que se convierta como un galáctico y ser figura.

Entonces, tras dos temporadas y media, Eden Hazard no ha mostrado para nada su fútbol en el Real Madrid ya que no se ha acercado al nivel que todo vimos en el Chelsea. Por eso desde España comentan que puede salir en el siguiente mercado de transferencia y poder así dar espacio a otro jugador.

Carlo Ancelotti no lo tiene en cuenta y tampoco como suplente. Y entonces Hazard se le ha relacionado con el West Ham, Newcastle o regresar al Lille de Francia, equipo que lo hizo crecer como futbolista profesional.

Según “The Mirror”, comentaron que es un carta interesante en el próximo mercado de transferencia y el atacante belga estaría listo en volver al Chelsea en el 2022, ya sea el mercado invernal o a final de temporada.

Y este diario apunta que el presidente del Chelsea, Román Abramovich, ve positivo el regreso del belga al equipo de Londres. Sin embargo primero tiene que pasar por la aceptación del estratega Thomas Tuchel.