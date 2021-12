Gregorio Pérez señaló que la bolsa de minutos “no da frutos”

Gregorio Pérez se mostró sorprendido por la decisión de la Liga 1 y señaló que para él, la bolsa de minutos “no da frutos”.

Universitario de Deportes ya conoce su fixture para la Liga 1 2022. Asimismo, el torneo peruano comenzará el 21 de enero y las autoridades decidieron que se mantendrá la bolsa de minutos. La mencionada medida sorprendió al entrenador y señaló que esta medida no da frutos al fútbol peruano. Ya que no da el tiempo necesario para que los jugadores juveniles se adapten al plantel.

“No veo que la bolsa de minutos dé frutos. Lamentablemente no se dan los tiempos para completar esa cantidad con futbolistas que luego no siguen en los planteles. Es un tema que uno no maneja y hay que adaptarse”, declaró Pérez para ‘Fútbol Como Cancha’.

“Para nosotros es una gran preocupación el tema de la bolsa de minutos porque ya habíamos planificado el plantel para el próximo año. No es solo nuestro caso, sino también otros clubes”, sostuvo

“Hubo comunicación oficial a todos los clubes sobre que no iba a haber bolsa de minutos, nuestra administración lo trasladó al comando técnico. También con otros colegas hablamos de que no iba a haber”, agregó el DT de Universitario.