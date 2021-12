Eden Hazard jugó 90′ oficiales después de ¡dos años!

El extremo belga participó del 0-0 entre Real Madrid y Cádiz y dejó impresiones divididas en los hinchas. El ‘7’ no jugaba 90′ minutos desde el 2019.

Después de tiempo. Eden Hazard fue titular en el empate entre merengues y amarillos, un partido histórico para él. El ex Chelsea no jugaba un partido completo desde hace dos años, cuando el equipo madridista venció a la Real Sociedad. Esta fue la oportunidad perfecta que Carlo Ancelotti le dio y no la desperdició.

Diversos problemas físicos y el bajo nivel le impedían ser titular. Su puesto habitual, extremo izquierdo, está bien copado por la joya brasileña Vinícius Júnior, así que el habilidoso atacante debía esperar pacientemente su turno, ese que llegó el fin de semana en el Santiago Bernabéu ante Cádiz.

A pesar de quedar en tablas, el internacional con Bélgica destacó en el juego y así lo reconocieron los hinchas y periodistas. Jugó como extremo derecho y su rendimiento fue en crecimiento. Bastante mejor en la segunda parte, pidiendo la pelota, intentando regatear y buscando sorprender a los dfensas rivales.

Fuente: ESPN Fans (YouTube)

La apuesta por quien fue una de las figuras de la Premier en su último año con el Chelsea no resultó del todo bien, pero en Real Madrid tienen fe que se recuperará y podrán aprovecharlo de la mejor manera. Si las lesiones lo respetan, el mago belga puede ser un futbolista muy importante en las opciones de ataque.

El dato de cierre es que Eden Hazard lleva 3 campañas con la camiseta del gigante blanco. Llegó en 2019/20 y, de momento, lleva 4 goles y 6 asistencias en sus 41 partidos jugados en LaLiga de España. Tiene 30 años y él sabe que esta es la oportunida de trascender en uno de los equips más grandes del fútbol internacional.