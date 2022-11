Eden Hazard: “Sí que tenemos una grandísima generación, pero aún no hemos ganado nada”

El capitán de la Selección de Bélgica, Eden Hazard, reconoció que tienen una gran equipo y en Qatar buscarán “poner el listón alto” para ser recordados realmente como “la generación dorada”. Además, analizó a sus rivales del Grupo F.

“Creo que tengo que poner el listón alto. Intentaré hacerlo mejor que hace cuatro años. Va a ser complicado, porque ya estuvo bastante bien. Pero colectivamente, tengo la suerte de ser el capitán de una gran selección, de un gran país, así que tenemos la obligación de pensar a lo grande”, aseguró el futbolista del Real Madrid en FIFA+.

Consultado sobre si merecen ser llamados la “generación dorada”, Hazard consideró: “Sí que tenemos una grandísima generación, pero aún no hemos ganado nada. Si queremos de verdad que nos llamen la generación dorada, creo que no nos queda más que una cosa por hacer, ganar algo”.

Sobre sus rivales del grupo, el ‘Duque’ dijo: “Vamos a jugar contra tres grandes selecciones: Croacia, Marruecos y Canadá. A Croacia ya la conoce todo el mundo, tiene futbolistas magníficos. Yo tengo la suerte de jugar todos los días con el capitán de la selección croata, Luka Modrić. No hay más que decir de él. Es un equipo buenísimo que llegó a la final hace cuatro años”.

Por último, el mediocampista de 31 años, añadió: “A Canadá y Marruecos no los conocemos tanto, pero habrá tiempo de descubrirlos. Tienen muy buenos jugadores. Marruecos tiene a Hakimi, así que también es una selección que dispone de bastante potencia. En cualquier caso, desde el momento en que están en el Mundial, son grandes equipos. Canadá también tiene gente buena, como Jonathan David. No lo conozco personalmente pero lo sigo porque está en el Lille, un club en el que jugué yo. Son grandes equipos. Siempre es un placer jugar contra rivales de otros continentes a los que no conocemos demasiado, descubrir su forma de jugar y de pensar. Es lo bonito que tiene el Mundial”.

