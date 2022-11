Dragan Stojkovic: “Estamos entre los 32 mejores países del mundo, lo que significa que tenemos calidad suficiente, no hemos llegado hasta aquí por casualidad”

Como futbolista, Dragan Stojkovic disputó dos Copas del Mundo (1990 y 1998), y en Qatar 2022, afrontará su primer Mundial como técnico de la Selección de Serbia, y mostró confianza en que superarán la fase de grupos.

“Es uno de nuestros objetivos. Estamos entre los 32 mejores países del mundo, lo que significa que tenemos calidad suficiente, no hemos llegado hasta aquí por casualidad. No iremos a Qatar de turistas, sino para intentar hacer algo de lo que podamos sentirnos orgullosos. El primer objetivo es superar la liguilla, aunque no será fácil. Tenemos la capacidad para hacerlo y pondremos todo nuestro empeño en lograrlo”, aseguró el estratega de 57 años en FIFA+.

Consultado sobre lo que será dirigir en un Mundial, Stojkovic dijo: “Para todo entrenador es importante lograr dirigir a su selección nacional en una competición como esta. Lo considero un gran honor y un privilegio, pero también entraña responsabilidad, porque como jugador uno representa a su club y a sí mismo, mientras que como seleccionador representa a toda la nación. Es una diferencia importante, pero no tengo ningún problema en asumir este tipo de responsabilidad, que es inevitable”.

Y sobre las figuras de su plantel, el DT de las ‘Águilas Blancas’, indicó: “Desde hace un par de años, Vlahović está demostrando una calidad extraordinaria. Por eso recaló en uno de los clubes más grandes de Italia, la Juventus. Es joven pero ya muy maduro, se dedica en cuerpo y alma al fútbol y está consiguiendo grandes resultados. Trabaja mucho para el equipo y lo demuestra también en la selección. En cuanto a Tadić, rebosa calidad y es un verdadero capitán. El fútbol no tiene secretos para él. Jović jugó en el Real Madrid, y aunque allí no encontró su espacio, creo que tiene lo que hay que tener para estar en la selección”.

Redactor: Diego Pecho