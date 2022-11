Gerson Barreto: “Sé que no fue un buen año en lo personal pero siempre estuve dispuesto a sumar en lo grupal”

Ya es oficial que Gerson Barreto no continuará en la próxima temporada en Universitario de Deportes, y el volante nacional agradeció los momentos vivido y reconoció que no tuvo un buen año en el aspecto futbolístico.

“Solo tengo palabras de agradecimiento al club por todo este tiempo en el cual me ha hecho pasar cosas muy bonitas, me ha permitido hacer amigos y compañeros que me han enseñado a crecer como persona”, escribió el jugador de 27 años en su cuenta Instagram.

Luego, Barreto añadió: “Sé que no fue un buen año en lo personal pero siempre estuve dispuesto a sumar en lo grupal. Agradecer a los hinchas de corazón que siempre están ahí mostrando su cariño a pesar de las dificultades”.

Cabe indicar que junto a él, Federico Alonso tampoco continuará en el 2023 en el conjunto ‘merengue’ y en los próximos días se conocerán más nombres. Barreto defendió a la ‘U’ del 2013 al 2015 y luego retornó en el 2019.

Redactor: Diego Pecho