Édgar Benítez: “Ahora estoy bastante bien, me siento ligero y rápido”

Édgar Benítez, volante de Alianza Lima, habló sobre su presente en el cuadro blanquiazul y agrego sus expectativas para este 2022. El futbolista paraguayo habló también del empate en el debut ante Atlético Grau.

“No era lo que buscábamos, uno cuando juega en su cancha quiere ganar los 3 puntos y no se dio de esa manera, por ahí la ansiedad de la primera fecha. Tuvimos varias oportunidades pero no quiso ser y ellos la que tuvieron la hicieron, se buscó pero cuando no se gana es bueno no perder, se sacó un punto cuando ya se estaba complicando”, dijo a Radio Ovación.

Asegura que todos los equipos de la Liga 1 Betsson ya conocen el juego de Alianza Lima: “La mayoría de los equipos ya nos conocen, como jugamos, pero también tenemos lo nuestro. Es una ventaja que el plantel se mantuvo en su mayoría del año pasado”.

Sobre el cambio de posición en la cancha: “Con Carlos Bustos nos conocemos bastante bien, tenemos una conversación bastante clara. Él quería que le eche la mano jugando de carrilero y lo hago sin ningún problema pero me sentí bastante bien jugando de volante interior, me voy sintiendo más suelto y lo veo más cómodo pero donde él diga yo estoy para cumplir”.