Guardiola sobre fiesta de sus jugadores: “Los multaré por no haberme invitado”

Josep Guardiola, director técnico del Manchester City, habló sobre el escandaló de Kyle Walker, Riyad Mahrez y Jack Grealish saliendo de un bar. El entrenador español lo tomó bien ya que dijo porque no ,lo invitaron a la fiesta.

En el video subido a redes sociales se ve a los tres jugadores saliendo de un bar mientras un empleado acompaña a Grealish: “Sí, estoy muy enfadado con ellos, pero porque no me invitaron. La próxima vez espero que me llamen”, aseguró el DT español.

Agregó: “El vídeo no mostró realmente lo que pasó. Fueron a cenar juntos, sobrios con sus amigos y gente del staff, nada más. En este caso, creo que fueron tratados injustamente, pero es lo que hay. Es a lo que están expuestos a día de hoy con las redes sociales”, añadió Pep, que minutos antes había hablado con los protagonistas en privado. “¿Si los multaré? Sí, por no haberme invitado”.