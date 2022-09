Édgar Ospina: “Estoy tranquilo porque estamos haciendo un buen trabajo”

Édgar Ospina sobre la actualidad de su equipo: “Estoy tranquilo porque estamos haciendo un buen trabajo”

El entrenador del Ayacucho FC, Édgar Ospina, mostró confianza en que revertirán el mal momento y dejó en claro que el equipo está trabajando mucho para mantener la categoría. El estratega colombiana viene con el objetivo de mantener la categoría con el equipo ayacuchano con lo que resta del Torneo Clausura como lo hizo en el 2015 al salvarlo en la última fecha frente a León de Huánuco.

“Estamos tratando de identificar los errores que hemos cometido y que a través de las prácticas sabemos que lo vamos a fortalecer. Estoy tranquilo porque hay una muy buena respuesta del grupo aunque los resultados no se han venido dando, estamos en una posición muy incómoda. El equipo lleva 21 fechas sin ganar, pero siempre veo y valoro el esfuerzo y ganas del grupo. Esperamos revertir este mal momento”, declaró Ospina para un medio local.

Asimismo, el técnico colombiano, aseguró de manera contundente que Ayacucho no descenderá a Segunda División: “El mañana de nosotros es el hoy y ese hoy lo estamos mejorando en muchos aspectos. Individualmente tenemos buenos jugadores, no han logrado resultados, pero eso no va a hacer mella para seguir luchando. Nos han traído para que el equipo trate por todos los medios de no descender. Yo no voy a descender con Ayacucho FC”.

Por último, el estratega de 66 años, indicó: “Hace mucho tiempo que no ganamos. Yo he tenido muy buena respuesta con el grupo desde que llegué, pero hay muchas cosas que en la mente del futbolista siempre lo dejan a la deriva. Hay un respaldo total de la afición, directivo y comando técnico. Estoy tranquilo porque estamos haciendo un buen trabajo”.

Redactor: Diego Pecho