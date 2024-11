¡Edison Flores asegura que fue un sueño logra el bicampeonato!

Edison Flores, admite que lograr el bicampeonato con Universitario fue de ensueño.

Uno de los mayores referentes en la actualidad del conjunto crema es Edison Flores quien, siempre comandó el ataque merengue para lograr la meta. El «Orejas» sabe que el bicampeonato costó demasiado y todo lo vivido fue un sueño que jamás imaginó vivir que hoy es una realidad.

«Ni en mis mejores sueños. Se dio porque encontré un grupo de personas muy unido y que querían también esto. Los hinchas, han demostrado mucho agradecimiento al equipo. Han demostrado que están con nosotros y esperemos que sigan así el próximo año», declaró Edison Flores.

Si bien Universitario de Deportes sobre sale por su unión, en tienda crema, no pueden asegurar del todo la presencia del «Orejas» para el 2025. El jugador pertenece al Atlas de México donde tiene que volver o negociar con ellos una ampliación de su préstamo con los merengues pero el panorama es complicado.

«Vamos a ver, si me toca estar vamos a dejarlo todo. Sino como hincha voy a dar lo mejor», agregó Edison Flores, quien, al no tener claro aún su futuro, recalca que así no continúe vistiendo la camiseta crema, siempre estará pendiente del equipo y celebrará como un ferviente hincha toda victoria y cada logro del equipo.

Hoy en día, el «Orejas» tiene todos sus sentidos puestos en la Selección Peruana, ya que, parte con ventaja para ser el acompañante arriba de Gianluca Lapadula. Edison Flores es un jugador de goles importantes y contra Chile necesitamos de eso. Si bien no seremos mejores en el juego, tenemos jugadores que cambian partidos.

En Universitario de Deportes, no solo están pendientes del préstamo de Edison Flores, a su vez, también van en la búsqueda de retener a Rodrigo Ureña, quien se adueñó del medio campo merengue y demostró ser el eje del equipo. Aunque las celebraciones continúan, Manuel Barreto ya tiene la orden de comenzar por asegurar a las estrellas del bicampeonato. ¡Se viene la Copa Libertadores!.