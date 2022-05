Edison Flores: “Siempre he sido discutido en la Selección”

Edison Flores, extremo de la Selección Peruana, analizó cómo será el repechaje ante un rival asiático

Edison Flores, extremo de la Selección Peruana, analizó cómo será el repechaje ante un rival asiático. El futbolista de DC United elogio bastante a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.

“Siempre he sido discutido en la Selección, pese a estar jugando bien y haciendo goles, siempre se me discutió la titularidad. Es parte del fútbol, uno siempre quiere jugar en su selección, pero tengo ser sincero, al jugador no le gusta que lo critiquen de mala forma, pero uno tiene que acostumbrarse y seguir adelante”, confesó ‘Orejas’ en GOLPERU.

Además, Orejitas recordó el apoyo de Ricardo Gareca cuando pasaba malos momentos: “Me decía que tenía que recuperarme pronto, a tener confianza en mí mismo. Él siempre ha dicho que tiene confianza en el jugador peruano y siempre lo ha transmitido”.

Sobre su presente, comentó: “Me siento bien, estoy en un buen momento. Estoy trabajando a conciencia para lo que quiero en mi club y en la Selección”.

Asegura que el repechaje será complicado: “Son rivales muy difíciles. A Australia lo conocemos un poco más que a Emiratos Árabes Unidos, pero creo que tenemos que ver el partido entre ellos. El rival que nos toque va a ser importante y tenemos que estar preparados”.

Sobre Farfán y Guerrero, comentó: “Para nosotros son las estrellas del equipo. Son jugadores que han conseguido muchas cosas, son ejemplos a seguir para cada uno de los jugadores. Nos sentimos contentos de tener afinidad con ellos, y esperemos que se puedan recuperar de la mejorar manera, y poder tenerlos pronto”.

Sobre volver a Universitario en el 2024: “Sigue siendo una ilusión (estar en el Centenario), pero no tiene que ser solo de parte mía, sino también parte del club, y eso no se ha dado. Por este momento, lo veo lejano, pero uno nunca sabe que es lo que le puede pasar en el fútbol. No cierro las puertas ni a la ‘U’, ni a ningún club”.