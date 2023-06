Éduard Mendy ficha por Al Ahli

El portero senegalés, Édouard Mendy, fue presentado como nuevo jugador del Al-Ahli Saudi, recientemente ascendido a la primera división del fútbol árabe.

Édouard Mendy tuvo un par de temporadas destacables con el Chelsea. Después, entre lesiones y decisiones técnicas, perdió protagonismo de forma abrupta. El portero ganó una Champions League con el Chelsea, pero perdió la titularidad contra Kepa Arrizabalaga, debido a una serie de lesiones. En enero de 2023, Mendy fue operado debido a una fractura en un dedo que sufrió durante un entrenamiento y venía de una lesión en su hombro que padeció en el Mundial al representar a su país.

Historia:

En 2014, el AS Cherbourg, un club que competía en la National 2 (cuarta división de Francia), lo liberó. Tenía 22 años de edad en ese entonces. En 2015, cuando ya estaba a punto de aceptar un trabajo en una tienda de ropa que le ofreció un amigo, fue donde todo cambió. Un ex compañero de Cherbourg lo puso en contacto con el entonces entrenador de porteros del Olympique Marsella, que buscaba a alguien como tercer o cuarto suplente. Le hicieron una prueba, y se quedó, aunque no llegó a debutar.

En 2016, llegó al Stade de Reims. Era suplente en el equipo, pero su gran oportunidad se presentó en un partido en el que Johann Carrasso, portero titular, se fue expulsado. Mendy fue la figura y no lo sentaron más. Con él ccomo figura, el Stade de Reims logró ascender a la Ligue 1.

Recién a los 26 años arrancó su camino en Primera División. Y tras un gran debut en la máxima división francesa, en el 2019 fichó por Stade Rennais, donde no defraudo. Luego de una temporada en la que su equipo terminó tercero y se clasificó a la UEFA Champions League, ahí fue cuando el histórico portero checo, Petr Čech, que también jugó en Rennes, se lo recomendó al Chelsea, en donde conquistó la UEFA Champions League siendo figura en su primera temporada y, más adelante, fue campeón de Supercopa de Europa y Mundial de Clubes. Además, fue el ganador del Premio The Best al Mejor Arquero de la FIFA 2021. Y es que se mismo año también fue campeón de la Copa África con Senegal.