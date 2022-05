El adiós de una leyenda: Chiellini se despide de la Juventus

El central italiano expresó en redes sociales los sentimientos que le generan jugar su último partido con camiseta ‘bianconeri’

Giorgio Chiellini ha sido por años uno de los referentes para el equipo de Turín, es por ello que disputar su último encuentro con la Juventus ha provocado que se despidiera con un sentido mensaje a través de sus redes sociales:

“Ha llegado el día. Esta noche me atravesará un torbellino de emociones. La ‘Juve’ ha sido todo para mí. Mi juventud, experiencia, madurez. Las ganas de ganar, la alegría del triunfo, la aceptación de la derrota, la emoción del desafío, el duelo en la cancha, mi cabeza siempre vendada.”, comenzaba en su carta el capitán italiano.

Son 16 las temporadas las que ha estado presente el central con la Juventus. Equipo con el cual conquistó el ‘Scudetto’ 9 veces de manera consecutiva (2012-2020), cinco Copas de Italia y también cinco Supercopas italianas.

“Así me encuentro, frente al más bello de los atardeceres tratando de imaginar un nuevo amanecer, porque el viaje no termina. Todavía no sé lo que me espera después, pero será otro momento y otra historia”, agregó.

“El Tres. Mi número. Pero también las sensaciones que ahora conviven en mi alma”, añadió el internacional ‘azurro’ campeón de la Eurocopa 2020.

“Siento alegría por una aventura que ha terminado así, por haber realizado todos los sueños, imaginables o no, y quedar para siempre en la historia de este gran club”, destacó.

“Y agradecimiento. Para todo el Juventus, para la familia Agnelli (dueños del club), que me ha adoptado todos estos años, para mis seres más queridos y para todas las personas que amo, sin las cuales no sería la persona que soy ahora”, expresó sentidamente el jugador de 37 años.

“Gracias por acogerme, aguantarme, apoyarme y por dar sentido al significado de la palabra sueño. Gracias, ‘Fino a la fine’, gracias”, culminó el central italiano.

Se presume que Giorgio tendrá su futuro en la MLS (Estados Unidos), pero así como afirma en su carta, él tampoco sabe dónde es que le espera después. Sin duda una de las despedidas más tristes de referentes en los últimos años.