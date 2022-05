Paulo Dybala anunció que no seguirá en la Juventus

Paulo Dybala confirmó este domingo su salida de la Juventus, club donde ha militado durante siete temporadas, al término de la presente temporada.

El futbolista argentino de 28 años oficializó su abandono del cojunto de Turín en las redes sociales. El lunes, contra el Lazio, disputará el último choque ante su afición, en el Juventus Stadium, en la penúltima fecha de la Serie A italiana.

“Mañana (lunes) será mi último partido con esta camiseta. Es difícil de imaginar pero será nuestra última despedida. No será fácil, pero entraré al campo con una sonrisa y la frente alta sabiendo que he dado todo. Pensé que estaríamos juntos aún más años, pero el destino nos pone en caminos diferentes. Nunca olvidaré todo lo que me hiciste vivir, cada partido, cada gol”.