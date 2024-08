¡El adiós en silencio del gran Sergi Roberto!

Con una sencilla pero sentida despedida, Sergi Roberto, se despidió del Barcelona.

Decirle adiós al equipo de tus amores duele y mucho, es por eso que Sergi Roberto, con los ojos llorosos, se despidió de su tan amado FBC Barcelona y, aunque hubiera preferido que sea a estadio lleno con toda la afición, dejó unas sentidas palabras que demuestran su amor por el cuadro culé:

“He tenido la suerte de vivir un sueño. De vestir esta camiseta. Los mejores años de mi vida los pasé en La Masia y estoy muy agradecido a este club por todo lo que me ha dado. Me hubiese gustado despedirme de la afición en el campo, pero no ha podido ser y quiero agradecerles todo porque con su exigencia me han hecho ser mejor”, declaró Sergi Roberto.

El habilidoso volante, a estado en las buenas épocas cuando el FBC Barcelona ganaba todo título que se ponía en juego y demostraba un gran fútbol y, a su vez, estuvo poniendo el pecho estos últimos años cuando las cosas no se le daban al equipo blaugrana y la prensa ponía en tela de juicio su rendimiento.

“Me acuerdo especialmente del debut con el primer equipo con Pep Guardiola, pero también del ascenso con el filial. Siempre he sido del Barça y acabar luciendo el brazalete de capitán es un orgullo y un sueño que no podía imaginar. Son 373 partidos y 25 títulos en todos estos años. Y quiero agradecer a los compañeros, a todos los entrenadores, directivas y trabajadores del club porque sin ellos nada hubiese sido posible”, agregó Sergi Roberto.

El mediocampista se lleva a Cataluña en el corazón y aunque la vida lo lleve por otro rumbo, siempre estará pendiente de su primer amor: “Me voy feliz y agradecido porque lo he dado todo en el club de mi vida. Ahora comenzaremos una nueva etapa en otro equipo y en otra ciudad, pero seguro que algún día volveremos a encontrarnos en el futuro”.