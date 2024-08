Por: Fernando Jiménez // Fue un golazo

• Conversatorio “Periodismo de Ayer y Hoy” fue un éxito, el viernes pasado

• Los panelistas fueron Mario Fernández, Raúl Maraví, Fernando Egúsquiza yu Jampool Cuadros

• Asistieron figuras como Julio César Uribe, Lucho La Fuente, Eusebio Acazuzo, Edison Pérez y Miguel Seminario

El Conversatorio “Periodismo de Ayer y Hoy” fue un éxito. Amigos, estudiantes de periodismo y público en general apoyaron esta noble causa: Potenciar La Escuelita. Vamos creciendo, formando nuevos valores, inculcándoles conocimiento, respeto y dedicación. No solo basta el talento para ser buen periodista. Hay quienes con disciplina han llegado a ocupar grandes cargos. Otros con perseverancia. El talentoso, muchas veces, que lo tiene todo, puede terminar sin nada. Y solo fue una luz que así como se prendió, se apagó.

Viernes al mediodía. Llegamos con LAS al auditorio. Él es mi compadre espiritual, mi cruz y mi Gerente ASI, no pregunte que significa, solo yo, él y unos cuantos lo saben y se ríen. Justamente él me dice al llegar. “Mira quien está allá”. Y es el Checo Acazuzo. Está en el Parque de la Media Luna, en San Miguel. La tarjeta decía las 12 horas, pero será a las 2 de la tarde. De pronto aparece Edison Pérez. Saluda sonriente. Pienso: Los de antaño eran más puntuales. Y qué pueden hacer tres hombres de fútbol, pues conversar de fútbol.

Edison Pérez cuenta que un mes después del partido Argentina – Perú en el 85 en cancha de River, se encontró con Arpi Filho. Oye enano por qué no expulsaste a Camino, quien le fue con todo a Franco Navarro. Y el brasileño le dice: “No lo vi, Edison, no lo vi”. Le creí, pero cuando lo vi dirigiendo la final del 86 dije: Algo raro hubo. Interviene el Chevo. Yo atajé ese partido. Claro, le digo. Oye Chevo ese fue el mejor partido que te he visto atajar. Todos hablan de la jugada de Cueto y pocos de tus atajadas. Y agrega: En el centro de Pasarella yo manoteo la pelota y Javier “Chirinos” la iba a sacar, pero clarito vi como Pasculli, lo agarra, entra Gareca y anota el gol. Era foul, que no cobró Arpi. Si no íbamos al Mundial.

Minutos después llega Julio César Uribe, siempre sonriente. Saluda. Se da un abrazo con Lucho La Fuente, quien acaba de llegar con el “Lobito” Esteves. Le cuento a Uribe que José Fernández, me contó un día cuando fueron al Congreso, donde le iban a entregar unas medallas. De pronto se le acerca un periodista de RPP y le pregunta: “Maestro usted como se llama, para entrevistarlo”. Y todos nos matamos de risa. Y la otra cuando estábamos en la embajada de Perú en Argentina y Roberto Zegarra se olvidó el nombre del embajador en el inicio de la nota. Amaga que se le ha trabado la grabadora se me acerca y para que el embajador no escuche, me dice en voz baja: Oye hermano ¿cómo se llama este pata?. Alfonso Grados Bertorini, le dije también en voz baja. Y a risotadas entramos al auditorio.

Raúl Maraví da las palabras de bienvenida. Presenta a Mario Fernández, de El Comercio, a Fe4rnando Egúsquiza, de Latina TV y a Jampool Cuadros, de América TV. Me dan el micro y expreso: Muchas gracias por venir, hoy hablaremos del Periodismo de Ayer y Hoy y nada mejor que los colegas de antes y de ahora. Los personajes invitados como Julio César Uribe, Lucho La Fuente, Eusebio Acazuzo, Edison Pérez y Miguel Seminario, escuchan con atención.

Rafael Jacobo, el moderador, llama al podio a Raúl Maraví, quien cuenta sus experiencias de cómo se hacía radio en las décadas del 70 y 80. Cuando fue a tres mundiales seguidos como el 70-74 y 82 ó en Francia 98. Lo que había que llevar a las cabinas para transmitir, como las consolas, auriculares y micrófonos e irónicamente dice: Pensar que ahora con un celular, se pueden transmitir los partidos. Mario Fernández cuenta las peripecias para enviar material periodístico cuando se viajaba al exterior. Por dos radiofotos había que pagar 120 dólares y había que escribir en una máquina para después que te pasen el texto por el teletipo. Estábamos en épocas de la carreta. Ahora por whatsaap se envía todo y gratis.

Le toca el turno a Fernando Egúsquiza. Antes de salir a escena, me susurra al oído: ¡Cómo haces para convocar a tanta gente? Y mira al público. Y cuenta el periodismo de hoy. Muchos creen que ir a un Mundial o una Copa América es irse de turista. Y no es así. El trabajo es doble. Por ejemplo cuando fui al Mundial de Rusia solo vi 3 partidos. Es que no se podía ver más porque cuando estaban jugando otro partido yo estaba editando mis notas para enviar a Perú. El productor me dijo cuándo terminó el Perú – Australia. ¿Te quedas o vuelves? Vuelvo, le dije. Quiero ver el Mundial. Y ya en mi casa vi los partidos que se habían jugado. Y agrega: La profesión está difícil. Cada vez reducen más personal. Por ejemplo ahora hay robots que hacen el trabajo de un camarógrafo. Imagínense cuántos de ellos se quedarán sin chamba. Yo no comparto que un periodista entre a un camarín, como era antes. Se debe guardar distancia entre el personaje y el periodista.

Le toca el turno a Jampool Cuadros. “Es verdad se trabaja el doble como enviado especial. A veces se pierde la noción del tiempo. No podemos descuidarnos en las coberturas. Hay que enviar los despachos a cada momento y se duerme a salto de mata. La última Copa América en Estados Unidos fue muy dura y Mencho nos vio trabajar en vivo y en directo y por eso nos ha invitado a este conversatorio.

Hubo después un break en la que degustaron bocaditos. Los asistentes se tomaban fotos con Uribe, con Lucho La Fuente, con el Chevo y Miguelito Seminario. Se les veía rostros felices. “Salió bien, tranquilo”. “Me gustó hazte otra”, “Buenos panelistas, cada uno en lo suyo”.

Y no hay mejor satisfacción cuando el público sale contento de un evento. Gracias a mis amigos que me ayudaron. A Jaime Mario Lature, a E$duar5do Bless, alcalde de la Municipalidad de San Miguel. A los que no pudieron venir, pero colaboraron para recaudar fondos y La Escuelita vaya engrandeciéndose cada día más. Ahora se puede decir: Los talleres ya se pueden dictar tambipén de manera virtual.