Stefano Peschiera: “Recién tomo conciencia”

• Stefano Peschiera llegó a Lima y fue recibido por decenas de hinchas

Stefano Peschiera, medallista en París 2024, llegó a Lima tras su participación en los Juegos Olímpicos, fue recibido por decenas de hinchas y señaló que recién está empezando a tomar conciencia de lo que consiguió. “Esta medalla es para todos ustedes, que la disfrutemos y que en el futuro vengan más”, dijo a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez.

Agregó luego: “Esto es histórico para el país, esto lo demuestra así como el cariño de la gente hacia sus compatriotas”.

“No estamos acostumbrados a este recibimiento en nuestro deporte, una medalla olímpica es importante, amerita, el Perú se lo merece y estoy muy entusiasmado”, destacó.

“Espero que esto abra puertas para el futuro, yo soy un vehículo del gobierno, del IPD, de mi familia y del Perú para incentivar y dar el ejemplo a los chicos”.

“Mi deporte no es tan conocido y seguro eso no salía mucho en la prensa pero acá estamos y hemos probado de lo que somos capaces. No hay que victimizarnos, hay que salir a darlo todo y aprovechar esto para que el gobierno siga apoyando”, finalizó.

Puedes leer:

“Lamento no haber ganado una medalla”. César Rodríguez no sabe si continuará un nuevo ciclo olímpico

El marchista nacional César Luis Rodríguez lamentó no haber podido conquistar una medalla en los Juegos Olímpicos y confesó que no sabe si continuará un nuevo ciclo olímpico, ya que no se ha sentido respaldado en la parte económica.

“En la primera competencia, no me sentí bien físicamente, no me sentía cómodo justamente porque a la mitad me empezaron los malestares estomacales. Así que tuve que abandonar también pensando en la prueba de relevos mixtos. Me dolía mucho el estómago, tuve náuseas y hasta vómitos”, admitió el atleta en INFOBAE.

Luego, comentó: “Me queda una sed de revancha para Los Ángeles 2028. Para un ciclo olímpico uno tiene que ver si va a tener el respaldo o el apoyo del IPD, de la Federación. Del IPD recibimos algo de apoyo, pero de la Federación no, y auspicios no tengo”.

Por último, dijo: “Para solventar los gastos invertí bastante, porque lo que nos daba el IPD no alcanzaba, todo se iba en pasajes y estadía. Tuve que pedir préstamos para prepararme. Fue muy frustrante, estaba estresado”.