El amor después del amor

• Christian Cueva, de la gloria a la depresión por sus inconductas

ESCRIBE: Mathias Mariciano

Christian Cueva denunciado por agresión familiar y retirada de Cienciano, mostró una foto en redes sociales de un diagnóstico realizado en diciembre de 2023. Según el reporte “Aladino” sufre de depresión crónica. El centro clínico desmintió que ello establezca un “informe psicológico”. Cueva se puso a disposición para realizarse exámenes psicológicos y médicos ya que el problema se pone cada vez más complicado de lo que parece y busca no deshacerse de sus responsabilidades, sino aclarar lo que está atravesando.

A través de un comunicado, la clínica Intercontext, especializada en psicología clínica y psiquiatría, señaló que lo difundido por el futbolista no es una receta, sino solo indicaciones brindadas por uno de sus especialistas. Rechazando de cualquier manera la violencia, el centro aclaró que el trujillano no se encuentra en tratamiento en su sede:

“El documento que circula actualmente en redes y que corresponde a indicaciones del psicólogo tratante Mauricio Murcia, no constituye un informe psicológico ni tiene propósito de ser una receta ni busca profundizar en un diagnóstico” señalaron.

Cueva anunció: “Hoy quiero abrir mi historial médico y someterme a cuanta pericia se disponga. Lo hago, no con el propósito de que se me exonere de culpa, sino para que se vea que la situación es más compleja de lo que parece”, explicó y asumió su responsabilidad en los hechos, aunque para él su conducta fue una respuesta a la situación y no un acto espontáneo de agresión.

EL FUTURO DIFERENTE

Los abogados salieron a hablar sobre la sentencia que podría tener Cueva, que por el delito de agresión en contra de las mujeres tendría una pena de 1 a 3 años. Por el momento no se sabe que va pasar con Christian, pues él desea que en lo que se conoce la verdad quiere que lo dejen jugar al fútbol, ya que él menciona que es su salvavidas.

Alcanzó el valor más alto en su carrera llegar a ser tasado en 5 millones de euros, según el portal Transfermarkt.